Un primar din Gorj vrea sa demoleze toate unitatile de invatamant

Primarul din comuna Capreni, Radu Birdacel, vrea scoli moderne, dotate conform standardelor europene, iar peste asta trebuie construite noi unitati de invatamant. Cele trei scoli si o gradinita sunt afectate de trecerea anilor si reabilitarea acestora ar fi mai costisitoare si mai putin eficienta in raport cu o cladire noua."Scolile din Capreni sunt foarte vechi si chiar daca s-a investit in ele, a inceput sa cada tencuiala. Sunt facute din caramida, chiar si in fundatie ... citește toată știrea