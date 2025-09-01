Editeaza

Un primar explica de ce foloseste tot microbuzul vechi, iar cel electric, cumparat cu sute de mii de lei, sta parcat

Sursa: Pandurul
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 08:17
Bucurie mare in randul primarilor din mai multe comune din Gorj atunci cand au primit noile microbuze electrice. Ele au fost achizitionate la sume uriase de Consiliul Judetean Gorj, dar si alte judete, in acest caz fiind o ancheta. Din pacate, bucuria este umbrita acum de costurile mult prea mari pentru asigurarea a acestor mijloace de transport ecologice pentru elevii din mediul rural.

Citeste si: Consiliul judetean Gorj a platit de trei ori mai mult pentru un microbuz scolar

