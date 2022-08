Un primar sustine ca CNI a blocat de un an lucrarile la caminul cultural

Compania Nationala de Investitii a finantat reabilitarea capitala si modernizarea Caminului Cultural din comuna Aninoasa, insa a stopat lucrarile de aproximativ un an de zile. Investitia se ridica la aproximativ 2, 2 milioane de lei si ar fi trebuit finalizata la finele anului 2021.Lucrarile la Caminul Cultural din Aninoasa au inceput in anul 2018 si trebuiau finalizat in trei ani de zile. Mai exact, la sfarsitul anului 2021 investitia trebuia receptionata, insa acest lucru nu s-a intamplat. ... citeste toata stirea