Un primar vrea sa motiveze satenii sa investeasca in turism

Autoritatile locale din comuna Musetesti sunt suparate pe cetateni, ca nu vor sa se implice in dezvoltarea turismului rural. Oamenii nu sunt inca constienti de potentialul turistic al zonei si evita sa acceseze proiectele pentru a construi pensiuni."In materie de turism nu s-a miscat nimic in localitate. Zona se preteaza foarte bine pe aceasta ramura, dar la mine in comuna, nu a accesat nimeni fonduri pentru pensiuni. Avem doar trei astfel de unitati de cazare in toata comuna. Au evitat ...