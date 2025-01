Un primar vrea sa transforme scoala la care au invatat parintii lui in tabara de vara

foto: Ion Dijmarescu, primarul comunei TurcinestiNoul an vine cu planuri marete ale autoritatilor locale din comuna Turcinesti. Primarul din comuna, Ion Dijmarescu, si-a facut o lista cu proiectele prioritare in 2025 si unul dintre ele ar fi salvarea scolii din satul Cartiu, acolo unde au invatat si parintii acestuia.Primarul isi propune prin transformarea ei in tabara de vara.Vorbim despre prima scoala construita in comuna Turcinesti si care a fost lasata in paragina dupa ce a ramas fara ... citește toată știrea