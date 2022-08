Un barbat de 30 de ani din Rovinari a fost depistat conducand masina rupt de beat.Politisti din Rovinari au depistat, in trafic, un barbat de 30 ani, din orasul Rovinari, in timp ce conducea un autoturism pe strada Tineretului, din aceeasi localitate, iar in urma testarii cu ... citeste toata stirea