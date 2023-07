Secretarul de stat de la Ministerul Energiei din partea PSD, Constantin Stefan, este inutil in aceasta functie si semnaleaza acest lucru cu fiecare postare. In este conditii, nu este de inteles de ce Stefan ramane in aceasta pozitie, cu sprijinul PSD Gorj, daca tot nu poate face nimic pentru CE Oltenia. Vrea, intelegem, dar nu poate.Stefan este din corul bocitoarelor atunci cand vine vorba de viitorul sau mai degraba lipsa de viitor a companiei, insa nu are nici macar o solutie desi este in ... citeste toata stirea