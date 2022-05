Un sofer din Gorj care a fost prins de mascati, in stare critica la spital

Mai multi politisti gorjeni sunt vizati de o ancheta penala, in care se fac cercetari sub acuzatia de tentativa de omor, lovire si chiar tortura. Constantin Dodoi, de 41 de ani, din orasul Novaci, se afla in stare foarte grava la spital. In calitate de sofer, in urma cu cateva zile, acesta ar fi refuzat sa opreasca la semnalul agentului de politie, pe o strada din Novaci. Mai mult decat atat, Dodoi, potrivit unui comunicat al Politiei Gorj, l-ar fi acrosat pe politist, iar acesta a avut nevoie ... citeste toata stirea