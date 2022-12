Un spital din Gorj are parc de kinetoterapie si foisor pentru sedinte de psihoterapie

O unitate spitaliceasca din judetul Gorj ofera pacientilor un altfel de tratament. Este vorba de Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" de la Dobrita, care a creat in aer liber un parc terapeutic si un foisor pentru psihoterapie de grup sau individuala.Investitia derulata la spitalul de la Dobrita este realizata in colaborare cu primaria Runcu, Consiliul Judetean Gorj si Fundatia "Mereu Aproape". "Am creat un parc terapeutic in aer liber, cu o alee senzoriala, o zona cu tartan pe ... citeste toata stirea