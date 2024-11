Necesitatea unui spital modern la Targu Jiu este destul de evidenta, dar pasi concreti pentru realizarea lui nu au fost facuti, desi politicienii vorbesc despre asta de cativa ani. Culmea, vorbesc in contradictoriu, desi proiectul ar trebui sa fie comun."Un spital nou nu este un proiect prea curajos, incat sa nu-l putem face!", sustine medicul Ioan Sarbu, candidat al PNL Gorj la Camera Deputatilor. Sarbu are o cariera de 42 de ani in medicina, fiind medic militar, trecut in rezerva cu gradul ... citește toată știrea