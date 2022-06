Un tanar jandarm din Gorj si-a pierdut viata intr-un accident de circulatie. Doi copii au ramas orfani!

Medicii sositi la fata locului au incercat efectuarea manevrelor de resuscitare, dar din pacate, a fost declarat decesul barbatului.Tanarul era jandarm in Timis. Era casatorit si avea doi copii mici. Mezinul familiei nu a implinit nici un an. Barbatul venise in Gorj si se intorcea singur spre Timis, la sotie si copii. N-a mai apucat.Intreaga comunitate din Vagiulesti il plange. "Nasul nostru cu sufletul bun, ne ai lasat ingenunchiati de durere. Nu pot sa accept ca este adevarat tot sper ca ... citeste toata stirea