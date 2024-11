Un viceprimar din Gorj candideaza la alegerile parlamentare

Viceprimarul comunei gorjene Bustuchin candideaza la alegerile parlamentare pe listele USR pentru Camera Deputatilor. Iulius-Claudiu Popa a fost consilier local in mandatul trecut si acum a fost votat viceprimar si isi incerca norocul pentru parlamentul Romaniei."Ma numesc Iulius-Claudiu Popa si am onoarea sa anunt oficial candidatura mea pentru Camera Deputatilor din partea Uniunii Salvati Romania - filiala Gorj. In calitate de viceprimar al comunei Bustuchin, am avut privilegiul de a lucra ... citește toată știrea