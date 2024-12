Unchi si nepot retinuti pentru lipsire de libertate

Un tanar de 20 si un barbat de 48 de ani, ambii din comuna Pades, au fost retinuti pentru 24 de ore fiind banuiti de savarsirea infractiunilor de lipsire de libertate in mod ilegal si lovire sau alte violente."Din cercetarile efectuate de politisti a reiesit faptul ca, la data de 18 decembrie a.c., in timp ce tanarul de 20 de ani se afla la locuinta unchiului sau, de 48 de ani, ar fi invitat la acest imobil o tanara de 18 ani, din municipiul Motru, in scopul de a intretine relatii sexuale ... citește toată știrea