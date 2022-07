Unele fantani din Gorj au secat. ISU intervine

Seceta cauzeaza probleme serioase in unele localitati. Administratiile locale ar trebui sa impuna restrictii la utilizarea apei potabile, fiind o mare risipa ca oamenii sa ude gradinile cu apa potabila, a declarat miercuri ministrul Mediului, Tanczos Barna, in contextul secetei care afecteaza Romania.Totodata, judetul Gorj se afla in lista judetelor unde sunt inregistrate cazuri de fantani secate partial. In aceasta situatie, autoritatile locale si Inspectoratele Judetene pentru Situatii de ... citeste toata stirea