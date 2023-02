Unitatea de reciclare de la Balesti, inchisa

Unitatea de reciclare de la Balesti si-a inchis activitatea, in urma mai multor acuzatii si anchete."Nu mai avem o problema. Cel care a avut reciclarea a inchis activitatea si isi va reloca activitatea. Nu am avut discutii cu dumnealui", a spus Madalin Ungureanu, primarul comunei Balesti.In urma cu mai bine de o jumatate de an, omul de afaceri Ion Radulescu si fiul acestuia au fost retinuti de politie.Dosarul este instrumentat de Serviciul de Investigare al Criminalitatii Economice (SICE) ... citeste toata stirea