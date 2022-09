Unul baut, altul fara permis

Doi gorjeni s-au ales cu dosare penale dupa ce au incalcat regulile de circulatie pe drumurile publice. Un barbat din Negomir s-a urcat baut la volan, iar un tanar din Baia de Fier a condus fara permis.Politistii din Rovinari au depistat in trafic un barbat de 63 ani, din comuna Negomir, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 674 B Negomir, iar in urma testarii cu aparatul etilotest, acesta a indicat o concentratie de 0,53 mg/l alcool pur in aerul expirat.In cauza, politistii au intocmit ... citeste toata stirea