update: A ajuns la spital ranita de roata desprinsa de la un microbuz - foto

Accident la Buduhala, in aceasta dimineata. in urma evenimentului rutier, un pieton a fost ranit. La fata locului este un echipaj de la Ambulanta si unul pentru descarcerare de la ISU.Pietonul a fost preluat de catre echipajul SAJ pentru acordarea de ingrijiri medicale.Noi informatii arata cum s-a petrecut accidentul. O roata a unui microbuz s-a desprins in mers si a lovit o femeie de 25 de ani. Persoanele care se aflau in microbuz nu au avut de suferit in urma evenimentului.Victima a ... citeste toata stirea