UPDATE Amenintare cu bomba la o scoala din municipiul Targu-Jiu. Autorul, un elev de 14 ani, a fost depistat de politisti

O amenintare cu bomba a fost semnalata, miercuri dimineata, la o scoala gimnaziala din municipiul Targu Jiu, judetul Gorj. UPDATEOra 16:30Politistii au reusit sa il identifice pe autorul alamei false. Este vorba de un elev al scolii, care are varsta de 14 ani."Politisti din cadrul Politiei Municipiului Targu Jiu au continuat activitatile investigative in cauza privind sesizarea de amenintare cu bomba in incinta Scolii Nr. 2, de pe bulevardul Ecaterina Teodoroiu, ocazie cu care au identificat