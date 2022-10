Pompierii gorjeni intervin la aceasta ora la Bumbesti Pitic, unde a izbucnit un incendiu la o casa. Exista pericol de propagare in vecinatate, avertizeaza ISU Gorj.Incendiul are loc in satul Carligei. "In jurul orei 09:30, ISU GJ a fost solicitat sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit din comuna Bumbesti Pitic, sat Cirligei. La fata locului s-au deplasat ... citeste toata stirea