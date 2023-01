update: Tragedie la cariera Jilt. 16 de pasageri, 3 morti - GALERIE FOTO

Un accident soldat cu morti a avut loc la Cariera Jilt in urma cu putin timp. In masina erau 16 persoane, a comunicat CE Oltenia, cateva ore mai tarziu. Initial s-a stiut ca in tancheta erau 25 de pasageri.Trei au murit si zece sunt in stare grava.update 14:55: In accident au fost implicate 25 de persoane, dintre care 7 ranite si 3 decedate. Zona fiind neaccesibila cu autospecialele de interventie, victimele vor fi transportate cu mijloace din dotarea carierei Jilt Sud, pe o platforma ... citeste toata stirea