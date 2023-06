Un sofer a fost urmarit in trafic de politisti, dupa ce acesta nu a oprit la semnalul oamenilor legii.Urmarire noaptea trecuta, in localitatea Capleni. In jurul orei 3 dimineata, politisti din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Stoina, in timp ce desfasurau activitati de supraveghere si control al traficului rutier pe DN 6B Stoina, au efectuat semnalul regulamentar de oprire al unui autoturism, ce se deplasa din directia Cruset-Capreni.Intrucat autoturismul nu a ... citeste toata stirea