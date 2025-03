Urmarit in trafic de politie

Beat la volan si cu politistii pe urme! Un sofer din Targu Jiu care nu a oprit la semnalul oamenilor legii a fost urmarit in trafic din Dragutesti pana pe o strada din Targu Jiu. Cand l-au prins, politistii au aflat de ce nu a oprit. Soferul era baut si avea permisul suspendat.Barbatul e cercetat penal."La data 22 martie 2025, politisti din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala Targu Jiu, in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu, pe DN 66 Dragutesti, au efectuat semnal de ... citește toată știrea