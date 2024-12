Urmeaza verdictul pentru un fost primar judecat pentru omor

Magistratii Tribunalului Gorj vor da, pe 8 ianuarie, anul viitor, verdictul in cazul fostului primar din Baia de Arama care este judecat pentru omor. Rafael Dunarintu a fost trimis in judecata dupa moartea unei tinere de 25 de ani, din comuna gorjeana Dragutesti.Aceasta a sfarsit intr-un accident de circulatie, in aprilie 2016, si, initial, a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa. Dupa ce au verificat imaginile surprinse de camerele de supraveghere, oamenii legii au descoperit ... citește toată știrea