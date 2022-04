Urs filmat pe partie

Vremea schimbatoare din ultimele saptamani a dat peste cap si comportamentul animalelor salbatice. Un urs a fost surprins pe partia Bradul, din Poiana Brasov. Imaginile au fost filmate de o camera de supraveghere montata pe partie.La ora 13.51 ursul iese din padure si ajunge pe intinderea de zapada pe unde, in mod normal, trec sute de schiori si snowboarderi in fiecare zi. Animalul salbatic paseste incet la inceput, iar apoi incepe sa alerge catre padure.3 minute mai tarziu, in imagini apar ... citeste toata stirea