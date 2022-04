Va face Pastele in arest

Barbatul din Vilcea care a luat saptamana trecuta o femeie la ocazie si nu a mai lasat-o sa coboare din masina va sta 30 de zile in arest preventiv. Masura a fost dispusa acum doua zile de Judecatoria Novaci.Cercetarile sunt continuate, sub aspectul savarsirii infractiunii de lipsire de libertate in mod ilegal."Din cercetarile efectuate, politistii au stabilit faptul ca, la aceeasi data, barbatul, in timp ce conducea un autovehicul in ... citeste toata stirea