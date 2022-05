Va fi infiintat un partid al persoanelor cu dizabilitati. "Drepturile care sunt date pe hartie sunt putine"

Un partid care sa reprezinta interesele persoanelor cu dizabilitati si ale familiilor acestora va fi lansat in curand in Romania. Aceasta noua formatiune politica va urma sa participe la alegerile viitoare din anul 2024.Cateva persoane cu dizabilitati din Bucuresti au avut initiativa de a infiinta noua organizatie, care sa faca o politica de protectie a persoanelor vulnerabile, in special a celor cu handicap.Claudiu Teregariu, din Timisora, a facut parte pana de curand din comitetul de ... citeste toata stirea