Vant puternic, lapovita si ninsori

Va fi cod rosu de vant vineri de cum se lumineaza si pana dupa ora 14.00. Vom avea parte de viscol foarte puternic la altitudini de peste 1700 m in judetele Caras-Severin, Hunedoara, Alba, Sibiu, Brasov, Arges si Dambovita."La altitudini de peste 1700 m in judetele Caras-Severin, Hunedoara, Alba, Sibiu, Brasov, Arges si Dambovitava fi viscol foarte puternic, cu viteze de peste 120 km/h, care determina reducerea vizibilitatii spre zero si troienirea zapezii", a comunicat Administratia ... citește toată știrea