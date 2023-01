Verdeturile de primavara, mai scumpe si mai putine in piete. Ce probleme intampina producatorii

Anul acesta salata verde, ceapa si usturoiul verde vor fi mai putine in piete si cel mai probabil mult mai scumpe decat anul trecut. Se va intampla asta pentru ca majoritatea producatorilor vor vinde marfa en-gross si nu vor mai ajunge cu ea in Piata Centrala, iar productia este la jumatate fata de anul trecut.Alin Toma este un producator cunoscut din judetul Gorj. Acesta detin mai multe solarii in comuna Musetesti de care se ocupa impreuna cu familia. Rasadurile, verdeturile si legumele ... citeste toata stirea