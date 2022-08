Verdict dupa ancheta: S-a procedat bine in cazul copilului "cusut ca pe un ciorap"

Personalul medical nu a gresit cu nimic! Este concluzia la care a ajuns o comisie a Spitalului Judetean de Urgenta Targu Jiu, care a analizat modul cum si-a facut treaba o echipa a Unitatii de Primiri Urgente in cazul unui baietel ce a avut nevoie de ingrijiri medicale. Asta in conditiile in care tatal a postat pe retelele de socializare fotografii cu rana copilului, cusuta "ca pe un ciorap" si a afirmat ca a fost nevoie sa-si duca micutul la un spital din Capitala dupa cateva zile in care a ... citeste toata stirea