Verdict in instanta in cazul carierei de calcar din Gureni

Fundatia Valea Bistritei a anulat, in instanta, acordul de mediu emis de Agentia pentru Protectia Mediului Gorj in cazul carierei din satul Gureni, comuna Pestisani. Procesul a fost deschis la Tribunalul Bucuresti.Decizia nu este definitiva."Anuleaza Acordul de mediu nr.13/19.09.2022 emis de APM Gorj, rectificat prin Decizia rectificare Anexa nr.1 din 01.11.2022. Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare, care se va ... citește toată știrea