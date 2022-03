Verificari la firmele de paza din Gorj. Doi agenti de securitate, beti la serviciu!

Politistii gorjeni au verificat, in ultimele zile, zeci de firme de securitate din judetul Gorj. Au gasit si nereguli asa ca au dat amenzi in valoare de peste 46 de mii de lei. Doi agenti de securitate au fost gasiti beti la locul de munca."In perioada 10-13 martie, politistii gorjeni au actionat pe raza judetului, in vederea verificarii modului de respectare a prevederilor Legii nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, de catre societatile ... citeste toata stirea