Vesti bune de la apropiatii lui Robert Oproiu, ranit grav in accidentul de la Dragutesti. Tanarul a trecut prin prima operatie dificila. Interventia chirurgicala a fost efectuata la spitalul Floreasca, unde este internat Robert.Dupa mai multe zile in care starea de sanatate nu i-a permis sa intre in sala de operatii, luni, a fost supus unei prime interventii din care a iesit cu bine. Este doar prima operatie dintr-un sir lung. El are multiple fracturi la picioare, maini si coloana.Robert ... citeste toata stirea