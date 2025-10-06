Editeaza

Vestile pentru Gorj sunt dezastruoase. Ministrul energiei spera ca CEO mai rezista iarna asta

Sursa: Pandurul
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 16:34
20 citiri
foto: Astazi mai multi salariati au protestat in fata sediului CEO

Ministrul Energiei, Bogdan-Gruia Ivan, a declarat la un eveniment pe teme de energie, in timp ce in fata CEO erau salariati care protestau, ca marti merge la Bruxelles pentru a discuta situatia carbunelui. Totodata, acesta nu spune ca va rezolva problema pe termen lung, ci doar pentru aceasta iarna.

Astfel, de la declaratiile optimiste din fata cladirilor UE, astazi, ministrul Ivan este pesimist.

"In momentul de fata, ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com

Pandurul
Top stiri Tg-Jiu
Amenintat cu pistolul pentru un loc de parcare
Cazul lui Galca a fost rezolvat. Rotaru a dezvaluit ce au discutat!
Muta benzina in alte vagoane. Traficul ramane oprit!
Primar: Nu au apa, canalizare, drumuri, iluminat, scoli, absolut nimic!
Gravida dusa la spital dupa incendiu
Cum s-a produs accidentul de la Balteni
Cele mai citite stiri
A mintit ministrul? Comisia Europeana nu a primit nicio cerere oficiala de prelungire a energiei pe carbune
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan , afirma ca Romania a cerut Comisiei Europene prelungirea termenului ...
Premierul Ilie Bolojan: Asa nu mai putem continua, Complexul Oltenia trebuie restructurat
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca Romania trebuie sa isi ...
Drumuri din Gorj "asfaltate" cu moloz, cu acceptul tacit al Garzii de Mediu
In judetul Gorj, satenii isi pot nivela drumurile neasfaltate cu moloz sau cu deseuri provenite din ...
ActualitateBusinessSportLife Show