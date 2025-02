Viceprimar pasionat de munte

Ion Constantinescu, viceprimarul comunei Polovragi, este un om al muntelui. De peste 40 de ani, in fiecare zi libera isi pune bocancii si porneste pe traseele de pe munti. Aventura montana nu este doar o activitate recreativa pentru el, ci o pasiune care i-a adus momente de liniste si de bucurie. Viceprimarul spune ca prin aceste drumetii facute in zeci de ani a descoperit peisaje si privelisti de neuitat."In toti acesti ani am avut privilegiul de a vedea lucruri cu adevarat exceptionale", ... citește toată știrea