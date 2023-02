Victima lui Caldararu s-a agatat de masina unui politist, incercand sa scape de agresor! - rechizitoriu

Detalii cutremuratoare ies la iveala in cazul Ionelei Martin, tanara de 19 ani, care a fost ucisa cu mai multe lovituri de cutit, de fostul iubit. Potrivit rechizitoriului, cel care a sunat la 112 si a anuntat ca intre cei doi s-a iscat un scandal, este politist la Brigada Rutiera, in Capitala. Ancheta a scos la iveala faptul ca victima a incercat cu disperare sa se agate de masina politistului, dar acesta a ales sa plece fara sa o salveze de agresor. Sub unghiile fetei s-a gasit, la autopsie, ... citeste toata stirea