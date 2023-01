Victor Piturca, fost selectioner al echipei de fotbal a Romaniei, a fost retinut de catre procurorii DNA. Acesta este acuzat intr-un dosar care vizeaza achizitionarea de masti in perioada pandemiei.Piturca a fost audiat in aceasta dimineata, iar procurorii au hotarat retinerea acestuia. Ancheta este in desfasurare.Victor Piturca este ... citeste toata stirea