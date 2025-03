Victor Ponta a inceput campania electorala in Gorj. Prima promisiune!

Fostul deputat de Gorj Victor Ponta a furat startul campaniei electorale! Acesta a anuntat ca va candida din nou la alegerile prezidentiale si a facut prima promisiune din aceasta postura la un post local de radio: A promis ca va salva din nou Complexul Energetic Oltenia. "Asa cum am facut in 2012. O sa-l salvez si de aceasta data", a afirmat Ponta, intr-o interviu pentru Radio Infinit.Complexul Energetic Oltenia a fost, de altfel, agent electoral in fiecare campanie, iar Ponta stie sa se ... citește toată știrea