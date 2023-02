Viile din Pestisani, sfintite de preoti

Traditiile din strabuni sunt respectate si in 2022. In satele Francesti si Seuca, de Trifon se binecuvanteaza viile prin stropirea cu apa sfintita.La inceput de februarie, preotii sfintesc viile sa fie productive si lipsite de daunatori si calamitati."De ziua Sfantului Mucenic Trifon, viticultorii, pomicultorii si gradinarii evlaviosi tin post si cheama preotul pentru a le stropi viile, livezile si gradinile. Tot in aceasta zi, unii oameni gospodari aduc la biserica seminte de cereale si ... citeste toata stirea