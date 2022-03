Vilceanu: Suntem intr-un calendar, ne tinem de el

Romania este "in calendar" cu indeplinirea tintelor asumate in Planul National de Redresare si Rezilienta pana la data de 31 martie, a declarat, miercuri, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Dan Vilceanu, care a subliniat ca prima cerere de plata care va fi depusa in luna mai are legatura cu jaloanele inchise in decembrie anul trecut."Suntem intr-un calendar, ne tinem de el. In decembrie, toate ministerele si-au facut datoria, am avut jaloane inchise si la acelasi lucru ma astept ... citeste toata stirea