Vine frigul!

Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata, o informare meteo privind ploi abundente, precipitatii mixte si o racire semnificativa a vremii, valabila pentru intreaga tara pana marti, 18 martie, ora 10:00.Conform prognozei, in cursul zilei de sambata si in noaptea de sambata spre duminica, in regiunile vestice, centrale si nordice ale tarii, precum si in zonele montane, vor avea loc perioade cu averse, care vor fi, in anumite momente, insotite de descarcari electrice.In special ... citește toată știrea