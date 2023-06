Un barbat de 55 de ani, din judetul Gorj, este acuzat de savarsirea infractiunilor de pornografie infantila in forma continuata, corupere sexuala a minorilor si viol.Din cercetari a reiesit ca, in luna octombrie 2017, barbatul ar fi profitat de starea de neputinta de a se apara si de a-si exprima vointa, a unei minore, si ar fi constrans-o sa intretina raporturi sexuale, in urma caruia ar fi realizat mai multe materiale cu caracter pornografic.De asemenea, in acelasi context, barbatul ... citeste toata stirea