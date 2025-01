Virusul din China aduce teama in randul gorjenilor. Deja oamenii vin cu tot felul de teorii

Un virus respirator cunoscut sub numele de Human Metapneumovirus a starnit ingrijorare in China si in mai multe parti ale lumii, inclusiv in Romania. Numarul crescut de cazuri, in special in randul copiilor mici, a generat preocupari legate de potentialele complicatii. Acesta poate provoca simptome usoare, asemanatoare celor ale unei raceli, cum ar fi tusea, nasul infundat, febra usoara si dificultati de respiratie, insa in cazuri mai grave, poate duce la complicatii respiratorii serioase, mai ... citește toată știrea