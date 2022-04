Vitezoman lasat fara permis. Circula cu 177 de km/h!

Un tanar, de 18 ani, a ramas pieton din cauza vitezei. A fost prins cu 177 de kilometri pe ora pe un drum national, in judetul Arad. Soferul a fost amendat cu 1.740 de lei si a ramas fara permis pentru 120 de zile."Politistii Biroului Drumuri Nationale si Europene au oprit pentru control, in ziua de 5 aprilie a.c., in jurul orei 10,10, un autoturism care se deplasa cu viteza pe D.N 79, in afara localitatii Simand.Aparatul radar a inregistrat o viteza de deplasare de 177 km. ... citeste toata stirea