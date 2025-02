Vor sa stopeze caderile de piatra de pe versanti

Autoritatile locale din comuna Polovragi vor ca turistii care ajung pe Cheile Oltetului sa fie in siguranta si sa nu se inregistreze evenimente nefericite, ca cel din urma cu noua ani, atunci cand mama Monicai Gabor a decedat in zona pesterii dupa ce un bolovan cazut de pe versanti a lovit-o in cap.Mai mult decat atat, in aceasta zona este in plina expansiune satul de vacanta si numarul turistilor care vor ajunge pe Cheile Oltetului va creste considerabil in urmatorii ani.Din aceste motive, ... citește toată știrea