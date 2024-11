Vot in satul cu doar zece alegatori

In satul Blidari, din judetul Gorj, doar zece oameni mai locuiesc. Au fost prea putini sa fie deschisa o sectie in catunul de pe dealuri asa ca aceia care au vrut sa voteze au mers in satul vecin, la sapte kilometri distanta, unde a fost cea mai apropiata sectie de vot.In ultimii ani, satul s-a golit. Pe de o parte, din cauza lipsei utilitatilor, pe de alta pentru ca tinerii nu au unde munci. Asa a ramas satul Blidari cu doar zece locuitori. "Suntem o mana, dar nici nu mai stau toti aici. ... citește toată știrea