Votam mai aproape de Craciun

Presedintele Autoritatii Electorale Permanente, Toni Grebla, a declarat, in aceasta dimineata, ca in eventualitatea in care Curtea Constitutionala ar invalida turul I al alegerilor prezidentiale, un nou tur I ar putea fi organizat pe 15 decembrie, iar un al doilea pe 29 decembrie.Grebla si-a exprimat speranta ca procesul de renumarare a voturilor sa se incheie in termenul dispus de BEC."Speram ca aceasta actiune, care este realizata de Birourile Electorale Judetene, coordonata de Biroul ... citește toată știrea