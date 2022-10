Vrea ambulante 4x4 in Gorj

Serviciul Judetean de Ambulanta Gorj are zece autospeciale 4x4, care pot ajunge mai rapid in zonele montane in caz de urgenta. Noul manager al institutiei are in plan sa mai cumpere inca trei. Mai bine de jumatate din urgentele din judet vin din zonele montane, arata statisticile facute de cei de la Ambulanta. Acesta este motivul pentru care este nevoie de autospeciale mai performante.In prezent, parcul auto al Ambulantei Gorj numara peste 40 de autospeciale. Cea mai veche are 15 ani. "Avem ... citeste toata stirea