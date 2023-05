Noul prefect de Gorj isi pune sperantele in Fondul pentru o Tranzitie Justa ca sa dezvolte judetul. "Avem nevoie de investitii de macar 20 de milioane de euro pe proiect", a declarat Iulian Popescu, la un post local de radio."Alternativa e sa aducem investitii. Avem nevoie de investitii de macar 20 de milioane pe proiect, sa fie macar 4-5 investitii serioase care sa fie ca stalpii de sustinere a unui pod. In jurul unor firme mari roiesc multe IMM-uri. CEO are o cota de impact economic de 80% ... citeste toata stirea