Vrea sa faca "Muzeul Minerului Virtual"

Un primar din Gorj isi doreste un "Muzeul al minerului" in localitate, numai ca ii este destul de greu sa-l realizeze. Cu toate astea nu renunta la aceasta idee si, daca nu poate sa faca un muzeu in adevaratul sens al cuvantului, in mod sigur va realiza unul virtual dupa modelul celui din comuna Pestisani.Initiativa aceasta ii apartine primarului din comuna Dragotesti, Vili Pasare, insa ii este foarte greu sa se puna la aceeasi masa cu managerul Complexului Energetic Oltenia pentru a discuta ... citește toată știrea