Vrea sistem modern de irigatii. Primar: Stam pe o comoara!

Noul primar al orasului gorjean Turceni vrea sa puna un accent deosebit pe dezvoltarea agriculturii in localitate. Pentru ca in zona sunt multe terenuri, multe dintre ele nemuncite, Constantin Popescu vrea sa infiinteze in zona un sistem de irigatii modern pentru incurajarea agriculturii.Primarul mai vrea ca proprietarii de terenuri sa se constituie in asociatii. "Ca in tot Gorjul, si la Turceni au fost foarte multe suprafete de teren cultivate si afectate de seceta. Nu este normal ca un ... citește toată știrea